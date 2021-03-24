بايدن يعين هاريس لقيادة الجهود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نائبته كامالا هاريس ستقود جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وذكر بايدن في تصريح: "نحن تعلمنا أنه من المهم التعامل مع قضايا الهجرة في بلدان المنشأ"، لافتا إلى أن "الزيادة الجديدة بأعداد المهاجرين بدأت تحت الإدارة السابقة".

President Biden: "This new surge we're dealing with now started with the last administration, but it's our responsibility to deal with it humanely and to and to stop what's happening." pic.twitter.com/wO9YDTg5Ia — The Hill (@thehill) March 24, 2021

من جهتها، قالت هاريس: "يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الناس يأتون إلى الولايات المتحدة"، مؤكدة: "سنتعاون مع المكسيك لتحقيق الأهداف المشتركة".

وكشفت وثيقة داخلية لوزارة الأمن الداخلي أن وكلاء حرس الحدود الأمريكي، احتجزوا حوالي ألف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم لأكثر من 10 أيام.

وكانت بيانات حكومية نشرتها شبكة abc news الأسبوع الماضي، أفادت بأنه يوجد 4276 طفلا في الحجز، ارتفاعا من نحو 3400 في وقت سابق من الأسبوع، مبينة أنها زيادة بنسبة 25%.

المصدر: "رويترز" + RT