ميركل وماكرون يدعوان الاتحاد الأوروبي للحوار مع روسيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا، على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات بين موسكو وبروكسل.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إن "روسيا تمثل تحديا كبيرا لنا، لكنها أيضا جار كبير للاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نتأكد من أننا أزلنا كافة المخاطر الهجينة".

وتابعت: "ولكن من جهة أخرى لدينا مصالح كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نبقى في الحوار مع روسيا مهما كان ذلك صعبا".

وتطرقت ميركل إلى المباحثات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

وقالت: عندما نرى لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي والحوار المفتوح بينهما، من الطبيعي أن نقوم نحن بذلك من جهة الاتحاد الأوروبي أيضا".

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من جانبه، دعا إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا.

وقال: "سنعود إلى موضوع روسيا للتفكير في الإجراءات المشتركة تجاهها، ليكون هناك رد تضامني على الاستفزازات، ومن أجل تحديد المواقف إزاء التعاون معها أيضا".

وأضاف: "نواجه استفزازات باستمرار... ولكن يجب الاعتراف بضرورة وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا".

المصدر: نوفوستي