غوتيريش يدعو العالم للتوحد لإنتاج لقاحات ضد كوفيد-19

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يجب على العالم أن يتحد لإنتاج وتوزيع كميات كافية من اللقاحات ضد مرض كوفيد -19.

وشدد غوتيريش على ضرورة تهيئة الظروف لتطعيم كل الراغبين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الأمين العام في مقالة لمجلة "الخدمة والممارسة الدبلوماسية " التي تصدرها الأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية الروسية: "ولكن لا يزال هناك العديد من الدول التي لم تحصل بعد على جرعة واحدة من اللقاحات. يجب التعاون لإنتاج وتوزيع لقاحات كافية للجميع، أي يجب مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية الحالية".

وأعرب غوتيريش في مقالته التي ستنشر في يوليو المقبل، عن شكره لروسيا على جهودها في البحث والتصميم العلمي، وعلى "عرضها السخي لتوفير اللقاحات لموظفي الأمم المتحدة".

ونوه الأمين العام بأن المنظمة الدولية، تتصدى بشكل مواز لنشر المعلومات المضللة عن الوباء وتدعو لشطب الديون المترتبة على الدول الفقيرة لتتمكن من توفير المال للتصدي للأزمة المرافقة للوباء.

المصدر: نوفوستي