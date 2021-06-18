 
مباشر

لافروف: حرب هجينة تجري ضد روسيا وبيلاروس

أخبار العالم

لافروف: حرب هجينة تجري ضد روسيا وبيلاروس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn8b

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن روسيا وبيلاروس تواجهان حربا هجينة يتم شنها ضدهما.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية.

وأضاف الوزير لافروف: "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا