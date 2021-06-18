لافروف: حرب هجينة تجري ضد روسيا وبيلاروس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن روسيا وبيلاروس تواجهان حربا هجينة يتم شنها ضدهما.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية.

Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавровhttps://t.co/r5L7L8ifYTpic.twitter.com/xVd47ocZry — РИА Новости (@rianru) June 18, 2021

وأضاف الوزير لافروف: "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس".

المصدر: نوفوستي