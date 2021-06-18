لافروف: حرب هجينة تجري ضد روسيا وبيلاروس
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن روسيا وبيلاروس تواجهان حربا هجينة يتم شنها ضدهما.
وأشار الوزير الروسي، إلى أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية.
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавровhttps://t.co/r5L7L8ifYTpic.twitter.com/xVd47ocZry— РИА Новости (@rianru) June 18, 2021
وأضاف الوزير لافروف: "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس".
المصدر: نوفوستي