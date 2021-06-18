كوخافي يطلع المسؤولين الأمريكيين على تقييمات "حرب غزة" ويبحث ملفي إيران وحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتوجه السبت المقبل إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين وبحث ملفات غزة والبرنامج النووي الإيراني وحزب الله.

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وبحسب موقع "إسرائيل 24"، فإن كوخافي سيناقش مع نظرائه التحديات الأمنية المشتركة الحالية، بما في ذلك "القضايا المتعلقة بالتهديد النووي الإيراني، وجهود إيران للتوسع عسكريا في الشرق الأوسط، وجهود حزب الله لإعادة التسلح، وعواقب تهديد الصواريخ الموجهة بدقة، وتعزيز القوات المشتركة."

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد أركانه "سيطلع المسؤولين الأمريكيين على تقييمات الجيش للصراع الذي دام 11 يوما مع حركة حماس في قطاع غزة في مايو الماضي، لا سيما بشأن كيفية تنفيذ بعض استراتيجياته القتالية الجديدة".

ومن المقرر أن يجتمع كوخافي والوفد العسكري المرافق، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين عسكريين أمريكيين آخرين، كما سيلتقي بقادة يهود وقادة المجتمع في الولايات المتحدة.

المصدر: إسرائيل 24