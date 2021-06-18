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بلينكن ولابيد يبحثان ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

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بلينكن ولابيد يبحثان ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد "ضرورة تحسين العلاقات" بين إسرائيل والفلسطينيين "بطرق عملية".

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، أنهما "تبادلا الآراء بشأن الفرص لتعميق جهود التطبيع، وكذلك بشأن قضايا الأمن في المنطقة، بما في ذلك إيران".

يذكر أن يائير لابيد تولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أطلق عليها اسم "حكومة التغيير" في 13 يونيو الجاري.

وحلت الحكومة الجديدة التي يعتبر لابيد رئيسا بديلا للوزراء فيها، والتي من المقرر أن يترأسها بعد سنتين حسب الاتفاق مع نفتالي بينت، محل حكومة بنيامين نتنياهو الذي كان رئيسا للوزراء في إسرائيل خلال السنوات الـ 12 الأخيرة.

المصدر: رويترز

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