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العثور على رفات إمرأة بالقرب من مقر الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد

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العثور على رفات إمرأة بالقرب من مقر الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد
Reuters Larry Downing
صورة من الأرشيف
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أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يعمل على تحديد هوية امرأة تم العثور على رفاتها بالقرب من مقر الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد.

وتم العثور على رفات المرأة يوم 12 يونيو في حديقة "كاتوكتين" بولاية ماريلاند على بعد نحو كيلومترين عن كامب ديفيد.

ويشير مكتب التحقيقات إلى أن المرأة كانت ببدلة رياضية سوداء وكان شعرها أسود طويلا، وتم العثور كذلك على حقيبتها اليدوية ومجموعة مفاتيح.

وحسب المعطيات الأولية، فإنها ماتت ما بين شهر و6 أشهر ولم يتمكن المحققون من تحديد سبب وفاتها بعد.

وتشكل القضية لغزا بالنسبة للمحققين، حيث لم يعثروا على أي سيارة متروكة بالقرب من المكان ولم تكن هناك أي بلاغات باختفاء نساء في المنطقة.

المصدر: فوكس نيوز

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