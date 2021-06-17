العثور على رفات إمرأة بالقرب من مقر الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يعمل على تحديد هوية امرأة تم العثور على رفاتها بالقرب من مقر الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد.

وتم العثور على رفات المرأة يوم 12 يونيو في حديقة "كاتوكتين" بولاية ماريلاند على بعد نحو كيلومترين عن كامب ديفيد.

ويشير مكتب التحقيقات إلى أن المرأة كانت ببدلة رياضية سوداء وكان شعرها أسود طويلا، وتم العثور كذلك على حقيبتها اليدوية ومجموعة مفاتيح.

Do you recognize these keys? #FBI Baltimore is asking for your help with identifying a woman whose body was found

at Catoctin Mountain Park in Thurmont, MD, on Saturday, June 12. FBI was called after a portion of the woman’s body was discovered by hikers: https://t.co/DsjfsQCYzapic.twitter.com/aNdgaU85UT — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) June 16, 2021

وحسب المعطيات الأولية، فإنها ماتت ما بين شهر و6 أشهر ولم يتمكن المحققون من تحديد سبب وفاتها بعد.

وتشكل القضية لغزا بالنسبة للمحققين، حيث لم يعثروا على أي سيارة متروكة بالقرب من المكان ولم تكن هناك أي بلاغات باختفاء نساء في المنطقة.

المصدر: فوكس نيوز