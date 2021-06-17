"زوجي يحاول أن يكون مليونيرا".. أم الـ10 توائم تبرر اختفاءها

أثار اختفاء الأم الجنوب إفريقية التي اشتهرت بوضعها 10 توائم بحمل واحد قبل أسبوع اهتمام وسائل الإعلام في بلادها.

وقال زوجها تيبوهو تسوتيتسي إنه لم ير الأطفال منذ ولادتهم ولم يعثر على مكان زوجته، ما يوحي بأن الولادة كانت خدعة، وردت زوجته اليوم على ذلك وقالت إنها تأذت من ادعاءات زوجها وعائلته بعدم إنجابها للتوائم.

وأصبح الزوجان حديث وسائل الإعلام بعد أن جرى الإعلان بأن جوسيام سيثول أنجبت الرقم القياسي في عدد الأطفال في جنوب إفريقيا.

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، إنها اختبأت الآن مع أطفالها وستواصل إخفاء مكان وجودها، مضيفة أنه لا يمكن لأحد أن يجبرها على الكشف عن مكان وجودها.

وبررت ذلك بخلافات حدثت مع زوجها وعائلته، قائلة: "كانوا ينظرون إلى التبرعات التي تأتي من الناس ويريدون أن يكونوا من أصحاب الملايين من وراء المواليد.. كانوا يتوقعون أن يكونوا أثرياء.. ولهذا السبب اختبأت مع أطفالي".

وكان تيبوهو تسوتيتسي زوج السيدة دعا الجمهور إلى التوقف عن التبرع بالمال لحساباته المصرفية حتى تعود زوجته إلى المنزل.

وأخبر تسوتيتسي الشرطة أنه قلق بشأن مكان زوجته وسلامتها، منذ أن أخبرته أنه غير مسموح له برؤية الأطفال في المستشفى بسبب لوائح كورونا، مؤكدا أن الحمل ربما يكون خدعة.

المصدر: وكالات