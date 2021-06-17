بعد شهر من الأزمة الحدودية.. 3 آلاف طالب لجوء لا يزالون في سبتة

لا يزال حوالي ثلاثة آلاف مهاجر في سبتة بعد شهر من تدفق 12 ألف شخص إليها من المغرب، حسب خوان فيفاس حاكم المدينة يوم الخميس.

وقال فيفاس للصحافيين: "احتسبنا ثلاثة آلاف شخص ما زالوا هنا من البالغين والقصر من بين 12 ألفا دخلوا مدينتنا بشكل غير قانوني يومي 17 و18 مايو".

إقرأ المزيد

وأوضح أن بين الاجئين 830 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف: "كثير من الثلاثة آلاف الذين بقوا لا يحملون أي مال.. إنه وضع مضطرب لمدينتنا ويزداد سوءا كل يوم".

وتابع: "لا يمكن حل هذا الوضع إلا من الحكومة ويجب أن تتحرك بأسرع ما يمكن لتجنب حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع "حالة الطوارئ الإنسانية" من أجل ضمان "سلام وأمن سكان سبتة".

المصدر: أ ف ب