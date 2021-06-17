كوساتشيف: تقييم ترامب لقمّة بوتين بايدن وجهة نظر لسياسي متقاعد

اعتبر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن واشنطن لم تحصل على أي شيء من قمة جنيف، ليس إلا وجهة نظر شخصية لسياسي متقاعد.

وقال: "أعتبر تصريحات ترامب وجهة نظر شخصية لسياسي متقاعد، يعمل على تصفية الحسابات مع خصومه المنتصرين".

وأضاف: "وجهة النظر هذه متحيزة وذاتية، وبالتالي لا تستحق الاهتمام".

وصرح ترامب بأن "واشنطن لم تحصل على أي شيء من القمة مع روسيا، وبالنسبة لموسكو فقد سار الاجتماع بشكل جيد".

وشدد على أن "الولايات المتحدة غير قادرة على تعطيل مشروع "السيل الشمالي 2"، وهو أمر مهم".

وعقدت أمس في جنيف قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن كانت الأولى بينهما، بحثا خلالها جملة من القضايا والملفات الثنائية والدولية.

المصدر: "نوفوستي"