الصين تعلق على اتفاق بوتين وبايدن على إطلاق حوار شامل بشأن الأمن الاستراتيجي

أعربت الصين عن تأييدها للاتفاق المبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إطلاق حوار ثنائي شامل بين بلديهما بشأن الأمن الاستراتيجي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس بأن بكين ترحب بالاتفاق المبرم خلال القمة بين بوتين وبايدن في جنيف أمس على مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لافتا إلى أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة بصفتهما أكبر قوتين نوويتين في العالم الالتزام بالتوافق الدولي في الآراء وتحمل القدر الخاص من المسؤولية عن نزع الأسلحة النووية.

وأعار الدبلوماسي الصيني اهتماما خاصا إلى تأكيد بوتين وبايدن في بيان مشترك أمس إلى أنه لا فائز في الحرب النووية ويجب عدم السماح بنشوبها.

وقال المتحدث إن الصين بدورها تصر على ضرورة أن تتمسك كافة القوى النووية بهذا المفهوم من أجل خفض مخاطر اندلاع الحرب النووية وضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

المصدر: "تاس"