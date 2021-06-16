سلطات المكسيك تطرح منزل بارون المخدرات الشهير "إل تشابو" على اليانصيب

أعلنت السلطات المكسيكية عن دورة خاصة من مسابقة اليانصيب الوطنية، سيحصل بعض الفائزين فيها على منزل أحد أكبر تجار المخدرات في التاريخ، خواكين غوزمان الملقب بـ"إل تشابو".

وأشارت مديرة اليانصيب الوطني، مارغاريتا غونزاليز سارابا، إلى أنه ستكون هناك 22 جائزة خاصة، منها 8 منازل و7 شقق و5 قطع أراضي ومزرعة والحق في استخدام مدرج لملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو.

ومن بين المنازل التي تطرح على اليانصيب، منزل الزعيم السابق لعصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات، خواكين غوزمان "إل تشابو"، الذي يقبع في السجن الأمريكي بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد بحقه.

AFP Fernando Brito

ويدور الحديث عن منزل "إل تشابو" في مدينة كولياكان في ولاية سينالوا غربي المكسيك، الذي كان يختبئ فيه غوزمان والذي اقتحمته الشرطة في فبراير 2014، لكن "إل تشابو" تمكن من الهروب عبر نفق تحت الأرض آنذاك.

وهناك منزل لتاجر مخدرات بارز آخر، وهو أمادو كاريليو فوينتيس، زعيم عصابة "خواريز" الملقب "ملك السموات" لتهريبه المخدرات إلى الولايات المتحدة جوا، والذي توفي في عام 1997 بنتيجة عملية جراحية غير ناجحة.

وتقدر قيمة فيلا كاريليو فوينتيس، التي تضم 9 غرف للنوم وحوض سباحة، بحوالي مليوني دولار أمريكي.

ومن بين الجوائز أيضا حق استخدام مدرج VIP في ملعب "أزتيكا" الشهير الذي يعتبر أحد أكبر ملاعب كرة القدم في القارة الأمريكية، والذي يلعب فيه اثنان من الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في البلاد "أمريكا" و"كروز أزول"، إضافة إلى المنتحب الوطني المكسيكي لكرة القدم. وهو استضاف مباريات كأس العالم في 1970 و1986.

AFP ALFREDO ESTRELLA

ويضم المدرج المطروح على اليانصيب 20 مقعدا ومطبخا وحماما وموقفا للسيارات. وسيكون بإمكان الفائز الاستفادة منه حتى عام 2065 مع 10 سنوات من الخدمات المجانية.

وتعتزم الحكومة المكسيكية الحصول على حوالي 25 مليون دولار من خلال بيع بطاقات اليانصيب، لتمويل بناء الطرق وقطاعات التعليم والرعاية الصحة ودعم سكان المناطق الفقيرة.

المصدر: "نوفوستي"