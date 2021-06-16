وزارة العدل الأمريكية تسقط دعوى قضائية رفعت ضد جون بولتون في عهد ترامب

وافقت وزارة العدل الأمريكية على إسقاط دعوى قضائية ضد جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن نشر كتابا انتقد فيه الرئيس السابق.

وقد دفع نشر بولتون للكتاب الذي انتقد فيه ترامب بشدة، المدعين العامين في الإدارة السابقة إلى الادعاء بأن بولتون ربما كشف أسرارا تتعلق بالأمن القومي من خلال نشره للكتاب، إلا أن بولتون أكد أنه لم يفعل ذلك.

وكشف كتاب بولتون لحظة مؤذية لترامب سياسيا خلال عام الانتخابات وهو أحد الحلقات التي أثارت انتقادات كبيرة لتسييس إدارة ترامب لمجتمع الاستخبارات ووزارة العدل.

المصدر: CNN