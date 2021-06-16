موسكو: إطلاق الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي خلال أسابيع

ذكر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الاجتماع الأول بين روسيا والولايات المتحدة في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي سينعقد على الأرجح خلال أسابيع قريبة.

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وقال ريابكوف، في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، الأربعاء: "علينا تحديد الموعد، لكن كل المؤشرات تدل على أن هذا الأمر مسألة أسابيع وليس أشهر".

وأوضح ريابكوف أنه لم يتم حتى الآن تحديد الاتجاهات التي ستعمل عليها فرق منفصلة، لكنه أضاف: "المهم بالنسبة لنا هو اتفاق الرئيسين على إطار كبير ومبدئي، ونحن سنعمل بعد ذلك على تطبيق (الاتفاق)".

واستضافت مدينة جنيف السويسرية الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولي الأخير منصب وزير الخارجية الأمريكي.

وأكد الرئيس الروسي أنه ليست لديه أوهام عقب قمته مع نظيره الأمريكي لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويمكنهما الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

بدوره، قال بايدن إن بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذا النزاع لن يصب في مصلحة أحد.

وأصدر الطرفان بعد اللقاء بيانا مشتركا أعلنا فيه عن إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي في وقت قريب سيكون "جوهريا ونشطا" وذلك بهدف "وضع أساس للسيطرة على الأسلحة وإجراءات خفض المخاطر مستقلا".

المصدر: "كوميرسانت" + وكالات