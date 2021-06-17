 
مباشر

إعلام إسرائيلي: القضاء يرفض تأجيل محاكمة نتنياهو

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: القضاء يرفض تأجيل محاكمة نتنياهو
Reuters RONEN ZVULUN
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmt5

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن القضاة المسؤولين عن محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رفضوا طلبا قدمه دفاعه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وذكرت القناة الإسرائيلية "7"، أن "محاكمة نتنياهو سوف تستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل"، مشيرة إلى أنه "بحلول 20 يوليو المقبل، سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع".

 وتقدم دفاع نتنياهو بطلب تأجيل جلسات النقاش إلى ما بعد "الأعياد اليهودية" في شهر سبتمبر القادم.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضده والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت الشرطة الإسرائيلية آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

المصدر: i24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا