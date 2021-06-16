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الرئيس السويسري: ناقشت مع بوتين الصفقة النووية مع إيران

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الرئيس السويسري: ناقشت مع بوتين الصفقة النووية مع إيران
Sputnik Mikhail Metzel
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسويسري غي بارميلين قبل بدء القمة الروسية الأمريكية في جنيف
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أعلن الرئيس السويسري غي بارميلين أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصفقة النووية مع إيران.

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وقال بارميلين أثناء مؤتمر صحفي عقده في ختام لقائه مع بوتين في جنيف، اليوم الأربعاء: "ناقشنا مع السيد بوتين الصفقة النووية مع إيران".

وفي تطرقه إلى موضوع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أكد الرئيس السويسري استعداد بلاده للمساعدة على تحسينها قائلا: "يجب إعطاء الوقت.. سويسرا على استعداد دوما لتقديم مساعدتها إذا استدعت الضرورة".

وأضاف أن مجرد لقاء زعيمي الدولتين العظميين في جنيف خبر جيد، وأن "استئناف قناة التواصل الدبلوماسية وعمل سفيري البلدين في العاصمتين.. كل ذلك يدل على أن هناك رغبة في التواصل".

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، اليوم الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وأسفرت عن صدور إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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