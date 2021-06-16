كوريا الجنوبية تسجل أول حالة وفاة بتجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن مريضا كان يعاني من تجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا توفي في وقت سابق من اليوم.

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وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الرجل في الثلاثينيات من عمره كان يعاني من متلازمة تجلط الدم مع قلة الصفيحات الدموية (TTS) توفي ظهر اليوم، وهو أول حالة وفاة بتجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا في البلاد، وهو أيضا ثاني حالة تجلط بالدم بين متلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

وقد ظهرت على هذا الرجل أعراض الصداع الشديد والغثيان بعد تسعة أيام من تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا" في 27 مايو.

وأضافت الوكالة أن المريض نقل في وقت لاحق إلى المستشفى وشخصت إصابته بالمتلازمة يوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أنها تخطط لمراجعة الحالة مع الخبراء، بما في ذلك الآثار الجانبية للمريض والتطورات الصحية التي أدت إلى وفاته، لإجراء تحسينات في المجالات المطلوبة بناء على تحقيقاتها الوبائية.

المصدر: وكالة "يونهاب"