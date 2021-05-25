كوريا الجنوبية تؤكد 3 إصابات "اختراق" جديدة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح ضده

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 3 حالات "اختراق" جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي من تلك الحالات إلى 4 حالات إصابة.

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وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض الوقاية منها إنه تم إثبات إصابة 4 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتحدث ما تسمى بـ "حالات الاختراق" عندما تخرج نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية بين تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح، أو بعد تلقي الجرعتين.

ومن بين الأربعة، تعرض اثنان للفيروس قبل مرور فترة أسبوعين على انتهاء التطعيم بالكامل، بينما أصيب شخصان آخران بعد أسبوعين من تلقي الجرعتين بالكامل.

وأفادت الوكالة بأن تلك الحالات ستستمر في الزيادة مع توسع حملة التلقيح في البلاد، مضيفة أنه حتى من يتلقى الجرعتين يجب عليه ارتداء كمامة الوجه.

وقالت السلطات إنه حتى بعد التلقيح بالكامل، من الممكن أن يصاب الشخص بـالفيروس وإن الإصابات الأربع تم تصنيفها على أنها حالات ذات أعراض خفيفة أو بلا أعراض.

وأضافت أنه تم في البلاد حتى اليوم الثلاثاء تلقيح 1.85 مليون شخص أو 3.6% من مجمل السكان بجرعتين كاملتين.

المصدر: يونهاب