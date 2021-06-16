زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مركزه تحت سطح البحر، شرق إندونيسيا، اليوم الأربعاء.

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وطلبت السلطات الإندونيسية من رواد الشاطئ في مقاطعة مالوكو الذهاب إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إنه على مرتادي شاطئي جابوتيه وأبياهو، في وسط مالوكو مغادرة منطقة الشاطئ فورا.

كما حذرتهم من الهزات الارتدادية ومن أمواج تسونامي المحتملة، بسبب الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعلى بعد 70 كيلومترا من مدينة أماهاي في جزيرة سيرام بمقاطعة مالوكو الإندونيسية.

وتشيع الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي في إندونيسيا، الأرخبيل الضخم الذي يبلغ عدد سكانه 260 مليون نسمة، بسبب موقعها على منطقة "حزام النار"، وهي قوس من البراكين وخطوط الصدع في المحيط الهادئ.

المصدر: "أسوشيتد برس"