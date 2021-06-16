الهند تعيد فتح تاج محل مع انخفاض حالات كورونا

فتح مزار تاج محل الهندي الشهير أبوابه للزوار، اليوم الأربعاء، مع إسراع الدولة، التي ما زالت تعاني من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، برفع القيود من أجل إنعاش اقتصادها.

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وكان المزار، الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي، شاه جهان، في مدينة أجرا الشمالية، قد أغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة، في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميا.

وقال قاضي مقاطعة أجرا، برابهو سينغ، إنه لن يسمح بتواجد أكثر من 650 زائرا في أي لحظة داخل المزار، وعادة ما يجتذب المزار ما بين سبعة ملايين وثمانية ملايين زائر سنويا، بمتوسط 20 ألف زائر يوميا.

وسجلت ولاية أوتار براديش، التي تضم مدينة أجرا، 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الليلة الماضية و56 وفاة بالمرض، وهي من الولايات الأكثر تضررا في الهند من حيث إجمالي الإصابات.

وعاودت مزارات أخرى، مثل الحصن الأحمر، وقطب منار، في نيودلهي فتح أبوابها أمام الزوار اليوم الأربعاء، رغم التحذيرات من أن عودة التجمعات والحشود الكبيرة في المدن الرئيسية تهدد بقفزة جديدة في الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، وهو ما يزيد قليلا عن اليوم السابق، لكنه أقل بكثير من الذروة المسجلة في مايو التي تجاوزت 400 ألف إصابة يوميا في البلاد.

المصدر: رويترز