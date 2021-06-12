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الهند.. إصابات كورونا في أدنى حصيلة لها منذ أكثر من شهرين

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الهند.. إصابات كورونا في أدنى حصيلة لها منذ أكثر من شهرين
Reuters DANISH SIDDIQUI
سيارة إسعاف وعمال صحيون في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 84332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية، فيما يعد هذا أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

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وكشفت وزارة الصحة في بياناتها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بلغ 29.4 مليون إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس 367081 ، بعد تسجيل 4002 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

في سياق متصل، أفادت قناة "NDTV" أمس، بأن إجمالي عدد المصابين بـ "الفطر الأسود" في الهند ارتفعت إلى 31216 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 2109.

وأشار الخبراء إلى أن المرض الفطري المعروف أيضا باسم "العفن الأسود" (Mucormycosis)، يتم تسجيله لدى المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا في قسم العناية المركزة ويتلقون الستيرويدات أو دعم الأوكسجين لفترة طويلة، كما يتم تسجيل هذا المرض لدى مرضى السكري الذين يتلقون جرعات كبيرة من الاستيرويدات لفترة طويلة.

المصدر: "رويترز" + "تاس"

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