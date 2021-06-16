"بوليتيكو": تخوف لدى دور النشر من إبرام صفقة تأليف كتاب مع ترامب

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن دور النشر قلقة من التعاون مع الرئيس السابق دونالد ترامب لنشر كتاب محتمل، بعد أن أعلن الأخير أنه رفض صفقات لتأليف كتب من "اثنتين من أكبر دور النشر".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن العامل الأساسي الذي يدفع الشركات إلى الحذر هو الخوف من أن محتوى الكتاب لن يكون دقيقا.

وذكر ترامب في بيان أن "اثنتين من أكبر دور النشر وأكثرها شهرة، قدمت عروضا كبيرة للغاية وقمت برفضها"، مبينا أن "هذا لا يعني أنني لن أقبل العروض في وقت ما في المستقبل، لأنني بدأت في كتابة الكتاب".

وكشف ترامب لأول مرة قبل أيام أنه رفض اقتراحين حول تأليف كتاب "من قبل داري نشر غير متوقعين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت كتاب كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير".

وتواصلت "بوليتيكو" مع كبار المسؤولين في دور النشر الخمسة الكبار: Penguin Random House وHachette Book Group وHarperCollins Macmillan Publishers وSimon & Schuster، للاستعلام عن العروض المحتملة للرئيس السابق.

لكن لم يقل أي من المصادر التي تحدثت إليها "بوليتيكو" إنهم على علم بأي صفقات معروضة على ترامب، وقال معظمهم إنهم لن يكونوا مهتمين إذا كان الرئيس السابق يبحث عن دار نشر.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن دور النشر ستكون مهتمة بطباعة كتابه بسبب "الربح الذي سيحققه".

وبينت "بوليتيكو" أن بعض دور النشر المحافظة قد تكون مهتمة بمذكرات ترامب، موضحة أن خيار النشر الذاتي مطروح أيضا.

يذكر أن ترامب ألف أكثر من 12 كتابا بما في ذلك "فن الصفقة" الذي نشرته دار "راندوم هاوس" في عام 1987.

المصدر: "بوليتيكو"