ترامب يعلن أنه يعد "سيد الكتب" ويعمل على "مشروع مهم

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يعد ما وصفه بـ"سيد الكتب" ويعمل على "مشروع مهم" دون أن يذكر أي تفاصيل حوله.

وقال ترامب، في بيان نشره الجمعة: "رفضت اقتراحين حول تأليف كتاب من قبل داري نشر غير متوقعين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت كتاب كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير".

ولم يعلن ترامب حتى الآن خططه بشأن مستقبله السياسي، لكن تقارير متعددة أفادت سابقا باحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024 أو المشاركة في انتخابات الكونغرس عام 2022.

ومن المتوقع كذلك أن يجدد ترامب في الصيف الحالي مظاهرات لأنصاره لكن موعد إطلاق المسيرات لم يعلن بعد.

المصدر: وكالات