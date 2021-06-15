دعوات جمهورية لإقالة فاوتشي من منصبه

طالب السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، بإقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي من منصبه.

وقادت غرين اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، دعت فيه إلى إقالة فاوتشي من منصبه.

وقالت: "الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قبل الشعب الأمريكي يجب ألا يحكموا بلادنا أبدا، ويجب ألا يتحكموا في حياتنا"، مضيفة: "يجب أن نحمله المسؤولية وعلينا أن نحاسب الصين وعليهم أن يدفعوا تعويضات".

ودعت إلى الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي و"نشر الحقيقة" و"عدم التفرقة بين الناس سياسيا بسبب فيروس".

Rep. Marjorie Taylor Greene: "Dr. Fauci must be fired. People that are not elected by the American people should never be governing our country, should never be controlling our lives." pic.twitter.com/PvUZmiQp8Q — The Hill (@thehill) June 15, 2021

بدوره، اعتبر كروز أن فاوتشي "تصرف كسياسي أكثر من كونه عالما خلال جائحة فيروس كورونا"، وقال إن "هذا شخص كان لديه موقع مسؤولية هائلة في الحكومة خلال فترة خطرة، في وقت انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "كان يقول كل ما هو ملائم سياسيا.. كان يقول ما يريده الديمقراطيون في ذلك الوقت والعلم كان أمرا ثانويا".

كما نشر النائب الجمهوري دان كرينشو تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها إنه فقد ثقته بفاوتشي منذ "وقت طويل"، معتبرا أن "فاوتشي تعامل معنا دائما كأننا أغبياء جدا ولا يمكن أن نفعل شيئا سوى فرض الإغلاق العام وارتداء الكمامة إلى الأبد..رسائله الإلكترونية تظهر أن الوضع كان أسوأ مما كنا نظن".

المصدر: houston chronicle + The Hill