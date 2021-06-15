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مسؤول بالبيت الأبيض: لا خطط لمناقشة شراء تركيا "إس-400" الروسية أثناء قمة ترامب - بوتين

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مسؤول بالبيت الأبيض: لا خطط لمناقشة شراء تركيا
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إطلاق تجريبي لصاروخ "إس-400" في تركيا
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قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لا يتوقع أن يتناول الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أثناء قمتهما في جنيف غدا الأربعاء موضوع شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية.

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وفي تصريحات صحفية قال المسؤول اليوم الثلاثاء: "إنها مشكلة بيننا وبين تركيا، ولها علاقة بتشريعاتنا.. لا أتوقع أن يتم التطرق إلى هذا الموضوع خلال القمة".

وفي العام 2019 وردت روسيا لأنقرة فوجا من منظومات "إس-400" للصواريخ المضادة للطائرات، تنفيذا لشروط الصفقة المبرمة بين البلدين قبل عامين من ذلك.

وتسبب شراء أنقرة المنظومات الروسية بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي طالبتها بالتخلي عن هذه المنظومات وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية عوضا عن "إس-400". كما هددت واشنطن بتأجيل أو إلغاء توريد مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس لتركيا وفرض إجراءات تقييدية ضدها بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA).

وأكدت أنقرة مرارا أنها لن تتخلى عن الصواريخ الروسية، بل صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أواخر أبريل الماضي، بأن بلاده تخوض مفاوضات مع روسيا حول شراء فوج إضافي من منظومات "إس-400".

المصدر: "نوفوستي"

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