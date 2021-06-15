تركيا تسجل 84 وفاة جديدة بكورونا مقابل 74 الاثنين

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، عن تسجيلها 5955 إصابة و84 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5955، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5342028.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا يوم 12 يونيو 6076 إصابة، وفي 13 يونيو 5012 حالة، وفي 14 يونيو 5626.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 84 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48879 شخصا.

وبلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 12 يونيو 75 حالة، وفي 13 يونيو 53، وفي 14 يونيو 74.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4186 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5211022 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT