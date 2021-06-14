موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الأمريكي

قالت شبكة cbs news إن موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الغربي الأمريكي وستستمر في الازدياد هذا الأسبوع، وسط أسوأ حالة من الجفاف في التاريخ الحديث لغرب الولايات المتحدة.

وحذرت من أن الحرارة المرتفعة والجفاف سيؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة، مبينة أن 27% من المنطقة تعاني من الجفاف وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ حوالي 20 عاما، وكانت النسبة بلغت 11% عام 2000.

Intense wildfires are spreading in Utah, California and Arizona, forcing evacuations as a dangerous heat wave develops across the Southwest https://t.co/9u4X3kLdwtpic.twitter.com/bMttEryeUF — CBS News (@CBSNews) June 14, 2021

وسبب موجة الحر هذه هي "قبة حرارية" كبيرة ذات مستوى علوي تتمركز من جبال روكي وصولا إلى كندا، وموجة الحر هذه تتجه غربا نحو كاليفورنيا يومي الأربعاء والخميس.

وقالت شبكة CNN إن حرائق الغابات المتعددة تسببت في عمليات إخلاء في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتراق أكثر من 1500 فدان من الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أنه من المتوقع أن تتفاقم موجة الحر الشديدة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه تم إخطار أكثر من 48 مليون شخص في جميع أنحاء الغرب للتنبه إلى خطر الحرائق.

Triple-digit temperatures are forecasted for California and the desert SW where heat-related advisories and warnings have been issued.



These high temperatures combined with low dew points, strong winds, and extreme drought conditions will continue to elevate the fire risk. pic.twitter.com/vnhXlryDPp — WeatherOptics (@weatheroptics) June 14, 2021

BREAKING: Grass fire spreading at 'dangerous rate' in San Jose, California - KRON-4 pic.twitter.com/t9D93MDEzF — NBL Breaking News (@NBLNewsLIVE) June 14, 2021

المصدر: cbs + CNN