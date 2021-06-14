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موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الأمريكي

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موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الأمريكي
Reuters
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قالت شبكة cbs news إن موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الغربي الأمريكي وستستمر في الازدياد هذا الأسبوع، وسط أسوأ حالة من الجفاف في التاريخ الحديث لغرب الولايات المتحدة.

وحذرت من أن الحرارة المرتفعة والجفاف سيؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة، مبينة أن 27% من المنطقة تعاني من الجفاف وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ حوالي 20 عاما، وكانت النسبة بلغت 11% عام 2000.

وسبب موجة الحر هذه هي "قبة حرارية" كبيرة ذات مستوى علوي تتمركز من جبال روكي وصولا إلى كندا، وموجة الحر هذه تتجه غربا نحو كاليفورنيا يومي الأربعاء والخميس.

وقالت شبكة CNN إن حرائق الغابات المتعددة تسببت في عمليات إخلاء في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتراق أكثر من 1500 فدان من الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أنه من المتوقع أن تتفاقم موجة الحر الشديدة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه تم إخطار أكثر من 48 مليون شخص في جميع أنحاء الغرب للتنبه إلى خطر الحرائق.

المصدر: cbs + CNN

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