إيلون ماسك يعرض آخر منازله للبيع

أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، عرض آخر المنازل التي يمتلكها للبيع، بعد تقرير كشف بأنه وسواه من المليارديرات الأميركيين يدفعون ضرائب دخل قليلة.

وقال ماسك: "قررت بيع آخر منزل لي. إنه بحاجة إلى عائلة كبيرة لكي تعيش فيه. إنه مكان خاص".

وكان ماسك قد أعلن مرات عدة أنه يخطط لبيع معظم ممتلكاته، بما في ذلك جميع منازله، لتمويل مستعمرة على سطح المريخ وأنه يريد إرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050.

كما أعلن ماسك الأسبوع الماضي أنه باع جميع منازله الأخرى واستأجر ممتلكاته الرئيسية في بوكا تشيكا، تكساس، من شركته الفضائية "سبيس إكس".

هذا وكشف موقع "برو بابليكا" الاستقصائي الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك، دفع ضرائب بقيمة 455 مليون دولار من 2014 إلى 2018، بينما نمت ثروته 14 مليار دولار خلال نفس الفترة.

واعتمد التحقيق الصحفي على مجموعة من بيانات خدمة الإيرادات الداخلية حول الإقرارات الضريبية لآلاف من أغنى الأميركيين.

وبحسب التحقيق، لم يدفع إيلون ماسك أي ضرائب على الدخل الفيدرالية في عام 2018، ودفع أقل من 70 ألف دولار في عامي 2015 و 2017.

المصدر: business insider