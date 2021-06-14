الدنمارك تستدعي السفير الروسي على خلفية مزاعم انتهاك مقاتلات روسية لمجالها الجوي

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الاثنين، السفير الروسي في كوبنهاغن إلى مقر الوزارة، على خلفية مزاعم بأن طائرات حربية روسية انتهكت المجال الجوي للدنمارك يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، في بيان، إن "انتهاك المقاتلات الروسية للمجال الجوي الدنماركي مرتين هو انتهاك خطير وغير مقبول وينتهك القوانين الدولية".

وأوضح بيان للخارجية الدنماركية أنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية، الذي سيحضر قمة الناتو في بروكسل، اليوم الاثنين، الحادث مع زملائه من دول الحلف.

وجاءت هذه الخطوة بعد زعم وزارة الدفاع الدنماركية في وقت سابق، أن مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد مرتين خلال يوم واحد.

المصدر: تاس