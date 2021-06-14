بعد 12 عاما من الحكم..نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة دون احتفالات رسمية

بعد تصويت الكنيست، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، يجتمع الأخير، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت.

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ويأتي ذلك في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الإسرائيليون اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

من جانبه، قال توباز لوك، أحد مساعدي نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "رئيس الوزراء السابق سيعمل بقوة ضد هذه الحكومة الخطيرة والمروعة كزعيم للمعارضة"، مشيرا إلى أن "نتنياهو مفعم بالدوافع للإطاحة بهذه الحكومة الخطيرة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: RT + "أ.ب"