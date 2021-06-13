بايدن: على الصين السماح بدخول مختبراتها لنتأكد من عدم حدوث جائحة جديدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته لم تتوصل بعد لنتيجة نهائية بشأن منشأ فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مطالبا الصين بالسماح لدخول مختبراتها.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في كورنوال البريطانية، إنه لم تكن إمكانية للدخول إلى المختبرات الصينية للتوصل إلى استنتاج حول منشأ فيروس كورونا وتحديد ما إذا كان طبيعيا أم نتيجة خطأ معملي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن غياب الشفافية قد يولد وباء آخر، مبينا: "ينبغي أن يسمح لنا بالدخول إلى المختبرات الصينية للتأكد من أننا لن نواجه نوعا آخر من الجوائح".

وأشار بايدن، تعليقا على الجهود المبذولة في مجال اللقاحات، إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول قليلا من نهاية العام المقبل للقضاء على الجائحة عالميا.

وتعهد بأن تقدم الولايات المتحدة مساعدة لبعض الدول الأخرى في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات