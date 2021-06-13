ترودو: قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة الوحدة للتعامل مع الصين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقوا على ضرورة الوقوف بقوة ووحدة في مواجهة التحديات التي تطرحها الصين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المجموعة في إنجلترا أن "كندا قادت الطريق نحو نهج مشترك لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين. كشركاء، يجب أن نقف أقوياء ومتحدين، وفي قمة هذا الأسبوع، اتفقنا على الإجراء اللازم للقيام بذلك".

وكانت الصين حذرت اليوم الأحد زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات "صغيرة" من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن "لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية".

وأضاف "نعتقد دائما أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول".

المصدر: "رويترز"