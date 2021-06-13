وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 127 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 1390 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1390، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.244.872 حالة، بينها 160313 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 10 يونيو 2079 حالة، وفي 11 يونيو 1901، وفي 12 يونيو 1723.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 26 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127002 شخصين.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 10 يونيو 88 حالة، وفي 11 يونيو 69، وفي 12 يونيو 52.

ومن الجدير بالذكر أنه مع ذلك فأن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في إيطاليا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين، لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3.957.557 شخصا، بعد رصد 3460 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT