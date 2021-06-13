تركيا تعزز برنامجها للتطعيم ضد كورونا

وسعت تركيا برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قدمت ما يقرب من 600 ألف جرعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن تكثيف حملة التطعيم في يونيو مع سعي البلاد لإنعاش اقتصادها المتعثر، وخاصة صناعة السياحة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أنه منذ بدء التطعيم في 14 يناير، تم تقديم أكثر من 33 مليون جرعة، بينها 13.6 مليون جرعة ثانية.

ويبلغ عدد سكان تركيا حوالي 84 مليون نسمة.

وانخفض معدل الإصابات اليومية من أعلى معدل له، 63 ألفا منتصف أبريل، إلى 6261 يوم الجمعة، وفقا للبيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن تبدأ تركيا يوم الاثنين في تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما.

المصدر: أ ب