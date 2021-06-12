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مقدونيا الشمالية: العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة

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مقدونيا الشمالية: العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة
Reuters Heinz-Peter Bader
صورة تعبيرية
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أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية اكتشاف مجموعة من 20 مهاجرا بنغلاديشيا داخل شاحنة على طريق سريع رئيسي بالقرب من الحدود مع صربيا.

وقالت الشرطة في بيان اليوم السبت إن عناصرها عثروا على المجموعة خلال عملية تفتيش لسيارات يوم الجمعة بالقرب من بلدة كومانوفو شمالي البلاد.

وأشار البيان إلى أن "المجموعة تضم تسعة قاصرين، وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة المقدوني البالغ من العمر 44 عاما".

وأوضحت الشرطة أن الركاب نقلوا إلى مأوى بانتظار ترحيلهم إلى اليونان، حيث يعتقد أنهم دخلوا مقدونيا الشمالية من هناك.

ووفقا للبيان، التقى مسؤولو الخدمات الاجتماعية مع القاصرين لتحديد ما إذا كانوا بمفردهم أو مرافقين لذويهم.

ورغم إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر خلال جائحة كوفيد-19 واصلت عصابات تهريب البشر نشاطها في البلقان.

ومقدونيا الشمالية هي طريق عبور للمهاجرين المتجهين شمالا من اليونان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء.

المصدر: وكالات

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