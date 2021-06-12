بعد واقعة صفع ماكرون.. زعيم يساري فرنسي يتعرض للرشق بالطحين

تعرض زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلونشون، للرشق بالطحين خلال مشاركته بمسيرة في باريس، بعد أيام من واقعة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون المدوية.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مراسلها المتواجد في الموقع أن الحادث وقع في ساحة كليشي، في الدائرة التاسعة لباريس، قبل بدء "المسيرة من أجل الحرية" المناهضة للتطرف اليميني.

وأوضحت الصحيفة أن شخصا مجهولا رشق ميلونشون، الذي كان يترأس المسيرة، والصحفيين المحيطين به بالطحين، مشيرة إلى أن منفذ العملية أوقف واقتيد من موقع الحادث.

ومن المقرر أن تنظم في فرنسا اليوم أكثر من 140 حملة تحت شعار "المسيرة من أجل الحرية".

المصدر: "نوفوستي"