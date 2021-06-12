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أفغانستان.. 5 قتلى جراء انفجارين في كابل

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قتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجارين وقعا اليوم السبت في العاصمة الأفغانية كابل، حسبما كشفت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.

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مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجيرين في كابل
مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجيرين في كابل

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجارين استهدفا حافلتي ركاب صغيرتين تقلان مدنيين، وأن الانفجار الأول وقع في منطقة دشت بارشي، وبعد أقل من نصف ساعة تلاه الانفجار الثاني قرب مستشفى علي جناح.

وقالت الوزارة إن 5 أشخاص لقوا حتفهم جراء الانفجارين، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وذكرت "طلوع نيوز" أن العاصمة شهدت سابقا في شهر يونيو الحالي انفجارين مماثلين خلفا 10 قتلى على الأقل، جميعهم مدنيون.

المصدر: "طلوع نيوز"

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