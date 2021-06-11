الرئيس الأمريكي "يضل طريقه" خلال قمة مجموعة السبع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو بثته قناة "آي تي في نيوز" كيف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "ضل طريقه" في مطعم على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول ببريطانيا.

وتظهر اللقطات لحظة دخول بايدن شرفة مطعم حيث يجلس الصحفيون، قبل أن يتوقف وينظر حوله.

وخلال وقوفه هناك، سأل أحد الحاضرين الرئيس الأمريكي "كيف تسير قمة كورنوول؟"، قبل أن يجيب الأخير "تسير بشكل جيد جدا".

وواصل الرئيس الأمريكي بعدها البحث عن زوجته جيل، التي ظهرت فيما بعد ونادته من الجانب الآخر للشرفة.

US President Joe Biden @POTUS tells ITV News his meetings in Cornwall ahead of the #G7Summit are going "very well" https://t.co/Ly7iqdUGtOpic.twitter.com/VZ0QDZdERd — ITV News (@itvnews) June 10, 2021

وبدأ الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث يشارك في اجتماع لزعماء مجموعة السبع في كورنوول، وسيلتقي برؤساء دول "الناتو" وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم سيعقد محادثات ثنائية في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT