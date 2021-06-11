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فرنسا تسجل تراجعا ملموسا في الإصابات الجديدة بكورونا

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فرنسا تسجل تراجعا ملموسا في الإصابات الجديدة بكورونا
Reuters Sarah Meyssonnier
باريس في زمن جائحة فيروس كورونا.
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سجلت فرنسا تراجعا ملموسا في مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث انخفض اليوم الجمعة إلى مستوى 3871 حالة.

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وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3871، مقارنة مع 4475 الخميس، ليصل إلى مستوى 5733838 حالة.

ولأول مرة منذ أغسطس 2020 لا يتجاوز معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا على أساس أسبوعي مستوى 5000 حالة.

وذكرت الإدارة أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض في المستشفيات، مقابل 68 الخميس، إضافة إلى 5 وفيات في دور المسنين خلال 3 أيام، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 110344 شخصا.

المصدر: RT + "رويترز"

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