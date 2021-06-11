تركيا تستهدف ثاني مسؤول كبير من "العمال الكردستاني" في العراق

أفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة بأن تركيا استهدفت مسؤولا كبيرا من "حزب العمال الكردستاني" في مخيم للاجئين بشمال العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوكالة إنه تم "تحييد" حسن أدير في عملية لوكالة المخابرات التركية بالقرب من مخيم مخمور للاجئين الذي يقع على بعد 180 كيلومترا داخل العراق، وهو ملاذ لآلاف الأكراد الأتراك منذ التسعينيات.

وجاءت الضربة بعد مرور خمسة أيام على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ضربة جوية تركية قضت على مسؤول آخر في مخيم مخمور الذي وصفه بأنه "حاضنة للإرهاب".

وتقول تركيا إن "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، استخدم قواعد في شمال العراق كملاذات آمنة خلال تمرده المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا.

وكثفت تركيا عملياتها ضد "حزب العمال الكردستاني" داخل العراق، وأقامت قواعد عسكرية ونشرت طائرات مسيرة مسلحة ضد مقاتلي الحزب في معاقلهم الجبلية هناك.

المصدر: "رويترز"