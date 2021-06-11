اليونان مستعدة لدعم "أجندة الاتحاد الأوروبي الإيجابية" تجاه تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته على استعداد لدعم أجندة الاتحاد الأوروبي "الإيجابية" تجاه العلاقات مع تركيا.

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ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني، الاثنين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.

وقال ميتسوتاكيس في أثينا "بالطبع، نحن دائما منفتحون على أجندة إيجابية ولكن بطريقة تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس...، شريطة الحفاظ على خفض التصعيد الحالي وأن تشارك تركيا بشكل بناء في الحوار وتحترم الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي".

وكان نزاع طويل الأمد تصاعد بين تركيا واليونان حول الحدود والحقوق في الموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، الصيف الماضي عندما أرسلت تركيا سفن أبحاث طاقة إلى المياه التي تؤكد اليونان أحقيتها فيها.

المصدر: "أسوشيتد برس"