اليونان وتركيا تستأنفان محادثات مبدئية حول النزاع البحري

بدأت اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا يوم الثلاثاء، سعيا للتوصل لرؤية مشتركة في نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وتهدف المحادثات الاستكشافية لإرساء أساس لمفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدما يذكر خلال أكثر من 60 جولة من المحادثات منذ 2002 وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش.

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وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إنه مستعد للاجتماع مع نظيره التركي مولود تشاوويش أوغلو لكن أي اجتماع "لا بد أن يعقد في أجواء ملائمة".

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات بمشاورات سياسية بين سفيري البلدين الأربعاء.

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 مارس.

المصدر: رويترز