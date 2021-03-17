 
مباشر

اليونان وتركيا تستأنفان محادثات مبدئية حول النزاع البحري

أخبار العالم

اليونان وتركيا تستأنفان محادثات مبدئية حول النزاع البحري
Reuters
اليونان وتركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzdl

بدأت اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا يوم الثلاثاء، سعيا للتوصل لرؤية مشتركة في نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وتهدف المحادثات الاستكشافية لإرساء أساس لمفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدما يذكر خلال أكثر من 60 جولة من المحادثات منذ 2002 وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية اليوناني: طموح تركيا النووي قد يؤدي إلى تشرنوبل جديدة في شرق المتوسط
وزير الخارجية اليوناني: طموح تركيا النووي قد يؤدي إلى تشرنوبل جديدة في شرق المتوسط

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إنه مستعد للاجتماع مع نظيره التركي مولود تشاوويش أوغلو لكن أي اجتماع "لا بد أن يعقد في أجواء ملائمة".

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات بمشاورات سياسية بين سفيري البلدين الأربعاء.

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 مارس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا