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باريس تعلن القضاء على زعيم من "القاعدة" متهم بمقتل صحفيين فرنسيين في الساحل

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باريس تعلن القضاء على زعيم من
Reuters Thaier Al-Sudani
فلورانس بارلي
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أعلنت حكومة باريس عن تصفيتها زعيما لتنظيم "القاعدة" تعتبره مسؤولا عن خطف وقتل صحفيين فرنسيين اثنين عام 2013 في منطقة الساحل.

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي في بيان مسجل أصدرته اليوم الجمعة أن القوات المشاركة في عملية "برخان" رصدت في الخامس من يونيو الجاري استعدادات من قبل مسلحين لشن هجوم بقذائف هاون على نقطة للأمم المتحدة في شمال مالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن قوات "برخان" أطلقت عملية استباقية أسفرت عن القضاء على أربعة إرهابيين، بينهم الزعيم في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يدعو بايه أغ باباكو Baye ag Babako، وهو يعد مسؤولا عن خطف وقتل الصحفيين من فريق إذاعة RFI، غيسلين دوبونت وكلود فيرلون، في الثاني من نوفمبر 2013.

المصدر: BFM TV

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