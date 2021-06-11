الاتحاد الأوروبي يخفف قيود السفر عبر الحدود خلال الصيف

وافق الاتحاد الأوروبي على تخفيف قيود السفر خلال الصيف، بما يسمح للسائحين الذين تلقوا لقاحات كورونا تجنب الفحوص أو الحجر الصحي، وتوسيع قائمة مناطق الاتحاد التي يعد السفر منها آمنا.

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وقالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى في الاتحاد.

أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.

ولم يحصل إلا ما يزيد قليلا عن ربع البالغين في دول الاتحاد الأوروبي على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.

وتأتي هذه الإرشادات المعدلة في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لمنح شهادات تثبت تلقي الشخص التطعيم، أو لديه مناعة لأنه أصيب بالعدوى من قبل، أو أنه أجرى فحصا مؤخرا أثبت خلوه من المرض.

ومن المقرر تفعيل هذا النظام بحلول الأول من يوليو، وإن كانت بعض الدول ستبدأ في منح الشهادات قبل هذا الموعد.

ويمكن أيضا للزائرين من دول أخرى القدوم إلى الاتحاد الأوروبي ما دام بإمكانهم إثبات تلقيهم التطعيم كاملا.

المصدر: رويترز