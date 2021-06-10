زوجة بايدن: جو جاهز "جدا" للقاء بوتين

قالت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إن زوجها جاهز "جدا" للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بحر الأسبوع القادم

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن جيل أجابت الصحفيين في البيت الأبيض، في ردها على السؤال ذي الصلة إن بايدن كان "جاهزا للغاية".



وقالت: "يا إلهي ، إنه جاهز جدا".



وكانت عقيلة الرئيس في جلسة لشرب الشاي مع زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



ووفقا للوكالة ، أشارت السيدة الأولى للولايات المتحدة أيضا إلى أن بايدن مستعد لأول جولة خارجية له كرئيس أمريكي.



وأضافت "درس تفاصيل الجولة لأسابيع وعمل حتى اليوم. بالطبع يعرف معظم القادة الذين سيكونون هنا. جو يحب السياسة الخارجية. إنها حصنه المنيع".



وستكون فيلا لا غرانج في جنيف مكانا للمفاوضات بين بوتين وبايدن.



المصدر: نوفوستي