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وزير الدفاع الأمريكي: نحتاج إلى اتصال عسكري مباشر مع الصين لمنع وقوع أي أزمة

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وزير الدفاع الأمريكي: نحتاج إلى اتصال عسكري مباشر مع الصين لمنع وقوع أي أزمة
Reuters JONATHAN ERNST
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن على الولايات المتحدة الحفاظ على حوار في المجال العسكري مع الخصوم، خاصة الصين، لمنع وقوع أي أزمة بين الطرفين.

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وقال أوستن، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، إنه يدعم موقف السيناتور المستقل من ولاية مان، إينغس كينغ، الذي دعا إلى حوار بين واشنطن والصين في المجال العسكري رغم الخلافات بين الطرفين.

وصرح: "أنا متفق بشكل تام معكم. أشعر، عند رؤية بعض التصرفات العدوانية المعينة من قبل بكين في المحيطين الهندي والهادئ، بقلق من إمكانية حدوث أي شيء قد يشعل أزمة... الحديث يدور عن قضية ذات أهمية حيوية".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى القدرة على الحديث مع حلفائنا وشركائنا وإنما كذلك مع خصومنا أو خصومنا المحتملين. أظن أننا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة بين القوات المسلحة وكذلك بين المسؤولين الحكوميين".

المصدر: وكالات

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