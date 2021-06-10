العثماني يكشف عن تزويد إسبانيا بآلاف المعلومات خلال السنوات الثلاث الأخيرة

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن السلطات المغربية تقاسمت آلاف المعلومات الأمنية المتعلقة بالهجرة غير النظامية مع السلطات الإسبانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.

ووفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة خلال ندوة حول "العلاقات المغربية الإسبانية .. الأزمة والآفاق"، التي نظمها حزب "العدالة والتنمية"، فإن المغرب تقاسم أكثر من 9 آلاف معلومة أمنية ذات حساسية كبيرة مع السلطات الأمنية الإسبانية، حول الهجرة غير النظامية في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين.

وبلغ عدد محاولات الهجرة غير النظامية التي أجهضتها الأجهزة المختصة في المغرب خلال الفترة نفسها 14 ألف محاولة، وتفكيك أكثر من 8 آلاف خلية لتهريب البشر، وإجهاض أكثر من 80 محاولة لاختراق الحدود الموجودة مع جيب سبتة.

واعتبر العثماني أن سجل المغرب في مجال التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية "حافل ومشرف"، مضيفا: "البعض من جيراننا (في إشارة إلى إسبانيا)، يثيرون على المغرب مسألة التزاماته في ما يخص مكافحة الهجرة السرية، وأؤكد أن المغرب كان دائما ملتزما باتفاقياته".

وشدد رئيس الحكومة على أن العلاقات المغربية الإسبانية "علاقات تاريخية، وعلاقات إستراتيجية، ولا يمكن أن تكون العلاقات بين بلدين جارين إلا تاريخية وإستراتيجية"، مضيفا: "هناك تاريخ وجغرافيا مشتركة، ولا يمكن تغيير هذين البعدين، ولكن يمكن أن نغير أساليب التعامل فيما بيننا".

وفيما لا يزال التوتر مخيما على العلاقات بين المغرب وإسبانيا، بعد استقبال هذه الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو، نبه العثماني المسؤولين في إسبانيا إلى ضرورة الحفاظ على المصالح السياسية والأمنية بين البلدين، بقوله: "المصالح السياسية والأمنية أسمى من إغراء الامتيازات، أو أي امتيازات أو مزايا اقتصادية".

المصدر: هسبريس