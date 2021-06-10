مصرع 17 شخصا إثر سقوط حافلة في واد جبلي في بيرو

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح جراء سقوط حافلة في واد جبلي في بيرو، يوم الأربعاء.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع في الجبال بمحافظة باتاس شمالي البلاد.

وتشير التقارير إلى أن سائق الحافلة التي كان على متنها 33 راكبا فقد السيطرة عليها، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها في الوادي الذي بلغ عمقه نحو 200 متر.

ولا تزال فرق الإغاثة تواصل أعمالها في المنطقة، والبحث عن المفقودين.

المصدر: إذاعة RPP البيروفية