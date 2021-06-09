بايدن: لا نسعى لصراع مع روسيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وأن واشنطن لا تسعى لصراع مع موسكو.

وقال بايدن خلال زيارة لقاعدة عسكرية أمريكية في بريطانيا الأربعاء: "لا نسعى لصراع مع روسيا، نسعى لعلاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بمستقبلها. يتقاسم بلدانا المسؤولية الكبرى عن الاستقرار الاستراتيجي بين قضايا أخرى".

وتابع: "كنت واضحا في أن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي على تورط الحكومة الروسية في أنشطة خبيثة".

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وأكد بايدن أنه خلال جولته الأوروبية التي بدأها من بريطانيا وسيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، "سيقول بوضوح إن أمريكا عادت"، وأضاف أنه يود أن يدرك الرئيس الروسي ذلك.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد أول لقاء بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في الـ16 من يونيو الجاري بجنيف.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والهجمات السيبرانية على الشركات الخاصة والأجهزة الحكومية الأمريكية.

وأكدت السلطات الروسية أكثر من مرة أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأنشطة الخبيثة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي