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مجلس الوزراء الإيراني يوافق على الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

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مجلس الوزراء الإيراني يوافق على الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق
Reuters
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وافق مجلس الوزراء الإيراني على إصدار لوائح تتعلق بإلغاء متبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات العادية بين إيران والعراق.

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وبين الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم، إيجاد لوائح لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة جوزات السفر العادية لمدة 45 يوما بين إيران والعراق شريطة الإجراء المتبادل بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين للأماكن المقدسة في العراق.

المصدر: "فارس"

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